“جوجل” توصل “الواي فاي” حول الأرض في وقت قياسي عبر منطاد طائر

أعلنت شركة “جوجل” أن منطادها ” أبليس 167″ دار حول الأرض في زمن قياسي، والذي يهدف إلى نشر “واي فاي” إشارات الشبكات المحلية اللاسلكية وتوصيلها إلى أي مكان في العالم، حيث قام المنطاد بجولة فوق المحيط الهادىء ثم توجهه إلي الشرق نحو تشيلي والأرجنتين، ثم عاد من طريق بالقرب من أستراليا ونيوزيلندا.

في سياق متصل فإن المنطاد ورحلتة تنضم إلي”المشروع لوون” والذي هو مبادرة من جوجل لتوصيل خدمة الإنترنت إلى أي مكان في العالم.

يذكر أن هذه النوعية من المناطيد تعمل بالطاقة الشمسية فهي مزودة بهوائيات خاصة يمكنها توصيل خدمة الإنترنت إلى محطات استقبال على الأرض، ويتم التحكم فيها عن بعد، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات شاهقة تصل إلى أكثر من 12 ميلا فوق سطح الأرض. حيث تعمل بنفس فكرة الأقمار الصناعية.