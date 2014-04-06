توزيع جوائز المجمع العربى للموسيقى بالأوبرا غدا

ينظم المجمع العربى للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية احتفاله السنوى لتوزيع جوائز مسابقته الدولية في التأليف الموسيقي العربي عن عام (2013) ،وذلك فى السابعة مساء غدا الاثنين 7 أبريل على المسرح الصغير بدار الاوبرا .

ويقام الإحتفال برعاية الدكتور نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية ،ويبدأ بكلمة لسيادته،ثم تليه كلمات لكل من ، لممثل مصر في المجمع العربي للموسيقى رئيس دار الأوبرا المصرية د. إيناس عبد الدايم ، رئيس المجمع العربي للموسيقى الأمين بشيشي ممثلاً برئيس الهيئة العلمية في المجمع د. عبد الحميد حمام ، وبعدها كلمه أمين المجمع العربي للموسيقى د. كفاح فاخوري .

> و حصلت على جائزة البحث الموسيقي باالمسابقة،د. إيزيس فتح الله من مصر، جائزة العمل الموسيقي: مطرب المقام العراقي الفنان حسين الأعظمي من العراق، جائزة المؤسسات والفرق الموسيقية: جمعية بعث الموسيقى الأندلسية بفاس ، المغرب بالاضافة الى الفائز بجائزة المسابقة الدولية في التأليف الموسيقي العربي لعامة 2013 وحصل عليها محمد عثمان صديق (الأردن)

> و يكرم المجمع اسم الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى التى ترأسته منذ عام 1997 وحتى وافتها المنية في 16 سبتمبر 2013. وكانت أول سيدة تشغل هذا المنصب عرفاناً بإسهاماتها الجليلة ودورها البارز في خدمة الموسيقى العربية التقليدية طوال مسيرتها الفنية والتربوية

> وعقب توزيع الجوائز، يقام الحفل الفنى حيث يشدو المطرب العراقى حسين الاعظمى بمصاحبة فرقة الجالغى البغدادى مجموعة من قصيدتى (لما اناخو – سمراء – يا من لعبت )،وتقدم الفرقة الا ندلسية المغربية (جوق شباب ) بقيادة محمد عثمان مجموعة من الموواويل والموشحاتن ويختتم الاحتفال فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الشاب محمد اسماعيل الموجى ،بمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم التى تشدو برائعة ام كلثوم أروح لمين ، تغنى مي فاروق الف ليلة وليلة ، اجفان الامير هان الود لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ، اعز الناس بصوت المطرب أحمد عفت .

> يذكر ان المجمع العربى للموسيقى تأسس بهدف وجود موسيقى عربية أصيلة تعبر تعبيراً صادقاً عن ضمير الأمة العربية ووجدانها .