تحتفل الكاتبة إنجى همام بتوقيع روايتها “موت الجدة مليكة” الصادرة حديثا عن دار “النسيم” للنشر، وذلك بمركز “نبتة” للفنون بالسابعة مساء الأربعاء 9أبريل.
> ويقام الإحتفال بمقر مركز “نبتة” للفنون: 6 شارع الشواربى،من شارع قصر النيل،الدور السادس، شقة 19،وتدير اللقاء الأديبة والكاتبة الصحفية سامية بكرى،ويشارك بالغناء المطرب أحمد صالح
إنجى همام تحتفل بتوقيع روايتها”موت الجدة مليكة”الأربعاء المقبل
تحتفل الكاتبة إنجى همام بتوقيع روايتها “موت الجدة مليكة” الصادرة حديثا عن دار “النسيم” للنشر، وذلك بمركز “نبتة” للفنون بالسابعة مساء الأربعاء 9أبريل.