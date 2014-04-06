مرصد الكهرباء : زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس تقترب من 6 ساعات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏المستهلك اليوم الأحد أن اجمالي ‏انتاج الكهرباء أمس السبت بلغ 71ر418 جيجاوات/ ساعة، وأن مدة زيادة ‏الاستهلاك عن الإنتاج بلغت 5 ساعات و 50 ‏دقيقة من الساعة السادسة و 10 دقائق إلى منتصف الليل، مع ارتفاع الاستخدام لمدة 40 دقيقة من الخامسة والنصف ‏عصرا إلى السادسة و 10 دقائق مساء.‏

ولفت المرصد في نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء بلغ أمس 22425 ‏‏‏ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل ‏فبلغ ‏‏14760 ‏ميجاوات.‏.وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي للشبكة اليوم الأحد 22500 ميجاوات.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏