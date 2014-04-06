مرصد الكهرباء : زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس تقترب من 6 ساعات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الأحد أن اجمالي انتاج الكهرباء أمس السبت بلغ 71ر418 جيجاوات/ ساعة، وأن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج بلغت 5 ساعات و 50 دقيقة من الساعة السادسة و 10 دقائق إلى منتصف الليل، مع ارتفاع الاستخدام لمدة 40 دقيقة من الخامسة والنصف عصرا إلى السادسة و 10 دقائق مساء.
ولفت المرصد في نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء بلغ أمس 22425 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 14760 ميجاوات..وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي للشبكة اليوم الأحد 22500 ميجاوات.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.