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ثلاثية “ديسترو” في كالياري تُقلّص الفارق بين روما واليوفنتوس إلى خمس نقاط

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ثلاثية “ديسترو” في كالياري تُقلّص الفارق بين روما واليوفنتوس إلى خمس نقاط ثلاثية “ديسترو” في كالياري تُقلّص الفارق بين روما واليوفنتوس إلى خمس نقاط

ديسترو

قاد النجم الصاعد ماتيا ديسترو فريقه روما لفوز كبير خارج ملعبه على كالياري بثلاثة أهداف مقابل واحد في مباراة الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

ويعد هذا أول فوز لروما منذ 19 عامًا على ملعب سانت إليا.

وواصل ديسترو تألقه في الكالتشو هذا الموسم بتسجيل “هاتريك” اليوم رفع رصيده الى 13 هدفًا بالبطولة، كما عزز وصافة “الذئاب” ببلوغ النقطة 76 ليتقلص الفارق مع المتصدر وحامل لقب آخر نسختين يوفنتوس الى خمس نقاط.

ويبتعد فريق العاصمة عن ملاحقه نابولي صاحب المركز الثالث بـ12 نقطة، أما كالياري فتوقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الـ16.

افتتح ديسترو التسجيل من متابعة لهجمة بدأها البلجيكي راديا ناينجولان لاعب كالياري السابق بالتعاون مع ديسترو والإيفواري المتألق جيرفينيو، والذي منحه تمريرة حاسمة سجل منها في الدقيقة 32.

وضاعف ديسترو النتيجة من انفراد تام بعد تمريرة ذكية جديدة من ناينجولانفي الدقيقة “56″.

ووقع ديسترو على الهاتريك من متابعة أخرى لعرضية اليساندرو فلورينزي بعد أن اختتم هجمة بدأها جيرفينيو في الدقيقة “73″.

وتسبب المدافع المغربي المهدي بن عطية في ركلة جزاء اثر عرقلة التشيلي ماوريسيو بينيا ترجمها الأخير إلى هدف شرفي في الدقيقة “37″.

وكالات

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