الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ينافس بيكاسو!

فجّر الرئيس الأمريكي السّابق جورج بوش مواهبه الفنّية في الرسم بعد أنّ قام برسم 24 لوحة "بورتريه" لرؤساء دول ومسؤولين من حول العالم، وتم عرض اللّوحات في معرض صور حمل عنوان "فن القيادة: الدبلوماسية الشخصية لرئيس" يقام بين 5 نيسان/أبريل و3 حزيران/يونيو في المكتبة الرئاسية في مدينة دالاس في ولاية تكساس الجّنوبية.

ولقد تفرّغ بوش للرسم منذ انتهاء ولايته الرئاسية، حيث رسم لوحات للمسؤولين منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وجاك شيراك، والمستشارة الإلمانية أنجيلا ميركل.

ورسم بوش أيضاً الرئيس الأفغاني حميد كرزاي والتشيكي فاتسلاف هافل والإيطالي سيلفيو برلوسكوني والزعيم الروحي للتيبت الدلاي لاما، كما كان للعرب حصّة في المعرض حيث رسم بوش لوحة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي مقابلة أجراها الرئيس الأمريكي السابق مع ابنته الصحفية في تلفزيون "ان بي سي"، قال بوش انّه أجرى هذه اللوحات للرؤساء من باب "الصداقة"، فيما لم يُطلع أحداً من القادة الذين رسمهم على لوحاته، وفي المقابلة نفسها قالت زوجة بوش لورا إن زوجها: "منضبط جدا ويعمل يوميا" على لوحاته.

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