وفاة الكاتب الأمريكي بيتر ماتيسن

توفّى الكاتب الأمريكي Peter Matthiessen يوم السبت في مستشفى جزيرة "لونغ آيلند" عن عمر الـ86 عاماً، من جرّاء إصابته بمرض سرطان الدم قبل أشهر قليلة من وفاته.

ولقد اشتهر الكاتب بالكتب والروايات التي ألّفها وأبرزها The Snow Leopard وAt Play in the Fields of the Lord، كما شارك بتأسيس مجلّة " The Paris Review" التي تعد واحدة من أكثر المجلّات الأدبية تأثيراً في الناس، وإلى جانب ذلك عرف Matthiessen بنشاطه البيئي.

ونال الكاتب الأمريكي 3 جوائز "National Book Awards" على أعماله ومؤلفاته، ومن المقرر أن تصدر في الأسبوع المقبل الرواية الأخيرة التي ألّفها قبل وفاته والتي تحمل اسم "In Paradise".

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"