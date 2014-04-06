مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية: معارض التوظيف وسيلة لمساعدة مصر

قالت الدكتورة مارى أوت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن معارض التوظيف هى إحدى الوسائل التى تلتزم بها حكومة الولايات المتحدة لمساعدة مصر على خلق اقتصاد قوى ووظائف جيدة وعمال ذوى مهارات.

وأضافت خلال معرض توظيف أقيم فى الإسكندرية، "أنا فخورة أن أقول إن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لتقوية المدارس المهنية ودعم ملتقيات التوظيف قد ساعد الآلاف من حديثى التخرج على إيجاد فرص عمل جديدة."

وقال بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن أكثر من 12 ألف باحث عن عمل التقوا مع ممثلى ١٢٠ شركة وفندقاً فى معرض للتوظيف بالإسكندرية عقد برعاية الحكومة الأمريكية، وعثر أكثر من 2,000 باحث عن عمل على وظائف من خلال ملتقيات توظيف مماثلة تمت أيضا برعاية الحكومة الأمريكية فى الأقصر وبنى سويف فى وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البيان أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لتحسين التعليم والتدريب التقنى بما يضمن توافق مهارات القوى العاملة مع احتياجات السوق ،وذلك من خلال إنشاء وحدات تدريب وتوظيف فى المدارس الفنية المختارة فى الإسكندرية ومحافظات أخرى، وقد ساعدت هذه الوحدات التدريبية حتى الآن فى رفع مستوى مهارات التدريس لأكثر من 9,000 معلم، كما ساعدت فى شغل أكثر من 6,000 وظيفة، وقد قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العديد من التدريبات قصيرة الأجل المتعلقة بمهارات التوظيف كالاتصال، والتعاون، والقيادة، والتواصل المهنى - وذلك لتحسين فرصهم فى العثور على وظائف فى سوق العمل المعاصر".

ومضى يقول إن "الحكومة الأمريكية توفر دعماً لاقتصاد مصرى قائم على الموارد البشرية المتعلمة والمُبتكِرة والقادرة على المنافسة عالمياً، وقد ساهمت أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجالات ريادة الأعمال ومجالات أخرى فى خلق فرص عمل جديدة ووظائف أفضل بدوام كامل لأكثر من 40 ألف شخص خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى وظائف مؤقتة لأكثر من 20 ألف عامل أخر، فوجود جيل من الخريجين ذوى المهارات الملائمة لاحتياجات سوق العمل الحديث سيساعد فى سد الفجوة بين التعليم واحتياجات التوظيف.