أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا بعد هزيمة بايرن ميونيخ: هذه هي كرة القدم

Google+ Print
جوارديولا بعد هزيمة بايرن ميونيخ: هذه هي كرة القدم جوارديولا بعد هزيمة بايرن ميونيخ: هذه هي كرة القدم

أ ش أ - أعرب الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني عن أسفه لخسارة فريقه المفاجئة بهدف دون مقابل أمام مضيفه أوجسبورج في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من البوندزليجا.

وقال جوارديولا: "خسرنا المباراة لأن منافسنا كان أفضل منا".

وأضاف "لقد حاولنا كثيرا ولكن هذه هي كرة القدم، لا يمكنك أن تفوز دائما، وستتعرض للخسارة عاجلا أم آجلا، وعلينا الآن أن نستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال".

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لبايرن منذ عام ونصف العام منذ تعرضه للهزيمة 1-2 أمام بايرليفركوزن في أكتوبر 2012، ولتنهي سجل الفريق الذي ظل خاليا من الهزائم طوال 53 مباراة متتالية محققا رقما قياسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع