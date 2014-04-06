جوارديولا بعد هزيمة بايرن ميونيخ: هذه هي كرة القدم

أ ش أ - أعرب الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني عن أسفه لخسارة فريقه المفاجئة بهدف دون مقابل أمام مضيفه أوجسبورج في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من البوندزليجا.

وقال جوارديولا: "خسرنا المباراة لأن منافسنا كان أفضل منا".

وأضاف "لقد حاولنا كثيرا ولكن هذه هي كرة القدم، لا يمكنك أن تفوز دائما، وستتعرض للخسارة عاجلا أم آجلا، وعلينا الآن أن نستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال".

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لبايرن منذ عام ونصف العام منذ تعرضه للهزيمة 1-2 أمام بايرليفركوزن في أكتوبر 2012، ولتنهي سجل الفريق الذي ظل خاليا من الهزائم طوال 53 مباراة متتالية محققا رقما قياسيا.