أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال عقوبة برشلونة بضم جاندوجان

Google+ Print
مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال عقوبة برشلونة بضم جاندوجان مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال عقوبة برشلونة بضم جاندوجان

إفي - كشفت تقارير اخبارية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحاول التعاقد مع لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني إلكاي جوندوجان، مستغلا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان برشلونة من إبرام صفقات لمدة عام، بعد مخالفة قواعد التعاقد مع القصر.

وأشارت صحيفة (ديلي ستار) إلى أن النادي الإنجليزي يعتزم استغلال عقوبة الفيفا، حال اقرارها بعد الاستئناف الذي يعتزم البرسا التقدم به، للتعاقد مع اللاعب، الذي يزاحم النادي الكتالوني للاستعانة بخدماته.

ومن جانبها قالت صحيفة (سبورت) إن برشلونة أرسل طبيبه ريكارد برونا لتقييم اصابة جوندوجان في الظهر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، ولكنه في آخر محطات التعافي.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع دورتموند في عام 2015 ، ولا يريد الفريق الألماني أن يتكرر ما حدث مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وقع مجانا مع بايرن ميونيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع