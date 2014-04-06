مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال عقوبة برشلونة بضم جاندوجان

كشفت تقارير اخبارية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحاول التعاقد مع لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني إلكاي جوندوجان، مستغلا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحرمان برشلونة من إبرام صفقات لمدة عام، بعد مخالفة قواعد التعاقد مع القصر.

وأشارت صحيفة “ديلي ستار” إلى أن النادي الإنجليزي يعتزم استغلال عقوبة الفيفا، حال اقرارها بعد الاستئناف الذي يعتزم البرسا التقدم به، للتعاقد مع اللاعب، الذي يزاحم النادي الكتالوني للاستعانة بخدماته.

ومن جانبها قالت صحيفة “سبورت” إن برشلونة أرسل طبيبه ريكارد برونا لتقييم اصابة جوندوجان في الظهر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، ولكنه في آخر محطات التعافي.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع دورتموند في عام 2015 ، ولا يريد الفريق الألماني أن يتكرر ما حدث مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وقع مجانا مع بايرن ميونيخ.

وكالات