وزير الداخلية يعلن ارسال تعزيزات أمنية للسيطرة على اشتباكات أسوان

أعلن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم عن إرسال تعزيزات أمنية كبيرة للسيطرة على الاشتباكات القبلية بأسوان وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين الطرفين اليوم الأحد.

وقال وزير الداخلية:” إن الاشتباكات بين الطرفين معقدة نظراً لأن العدد الأكبر من الضحايا فى صفوف أحد الطرفين دون الآخر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى مصالحة سلمية.

وجاء ذلك على هامش الاحتفال بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة الذى حضره الوزير اليوم بمناسبة بالاحتفال بيوم اليتيم والذى قام من خلاله بتكريم أبناء أسر شهداء الشرطة ومنحهم العديد من الهدايا المتنوعة.

وأكد وزير الداخلية أن تقديره الكامل لشهداء الشرطة الذين أفدوا بأرواحهم وسجلوا أروع البطولات فى صفحات التاريخ،مشيراً إلى أن شهداء الشرطة ضباطا، وجنودا، وأفرادا هم مدرسة الابطال التى تعلم الاجيال فكرة الاستشهاد من أجل بقاء الوطن .

ا.ش.ا