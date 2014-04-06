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القوي العاملة بالسويس : انتهاء جميع المشاكل العمالية‎

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القوي العاملة بالسويس : انتهاء جميع المشاكل العمالية‎ القوي العاملة بالسويس : انتهاء جميع المشاكل العمالية‎

وزارة القوى العاملة والهجرة

قال خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالسويس أن جميع المواقع العمالية بالسويس منتظمة ومستقرة ولا توجد اى مشاكل وكافة الوقفات والاضرابات انتهت بالكامل بحلول وسطي بين العمال وادارة الشركات .

موضحا فى تصريحات أنهم لم يتلقوا حتي اليوم اى بلاغات او اخطارات جديدة بوجود اى مشاكل عمالية بعد سلسلة التوقفات والتظاهرات التى شاهدتها شركات بمنطقة شمال غرب خليج السويس وعتاقة الصناعية.

كانت شركات سيراميك كليوبترا ولافارج للأسمنت وكهرباء السخنة والفرنسية للكهرباء والصلب والمصرية للأسمدة شهدت سلسلة من الوقفات الاحتجاجة والتظاهرات بسبب بعض المشاكل الإدارية وتأخر صرف بعض المكافأة.

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