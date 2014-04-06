وزير التموين : منظومة العيش الجديدة تحافظ علي كرامة المواطن المصري

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن منظومة العيش الجديدة التي سيتم تطبيقها في محافظة بورسعيد الأسبوع القادم وعلي مستوي الجمهورية خلال الفترة القادمة تحافظ علي كرامة المواطن المصري وأدميته وتوفر العيش بكميات كبيرة وبجودة عالية لكافة المواطنين وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش للرغيف وتعطي لإصحاب المخابز حقوقهم المالية فورا وتحافظ علي دعم العيش البالغ حوالي 22 مليار جنيه سنويا من الاهدار.

وأشار وزير التموين خلال قيامه واللواء محافظ أسيوط إبراهيم حماد بوضع حجر الأساس لإنشاء مخزن حديث أليكترونيا للسلع الاستراتيجية والتموينية تابع للشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية ببني غالب بمحافظة أسيوط لتأمين أحتياجات المحافظة من السلع- إلين أن مساح المخن تبلغ حوالي 4200 متر مربع ويتكلف 6 ملايين جنيه وتبلغ طاقته التخزينية 27 ألف طن سلع .

وذكر بيان صحفي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن المنظومة تتضمن تحديد حصة من الخبز شهرياً لكل بطاقة تموينية تزيد علي احتياجات الأسرة ولها الحق في الحصول عليها سواء جزئيا أو كليا في أي وقت من اليوم خلال الشهر ومقابل عدد الأرغفة عدد من النقاط في البطاقة وسوف يقوم المواطنين بشراء الخبز مباشرة من المخبز عن طريق بطاقات التموين الذكية بالإضافة إلي البطاقات الذكية المخصصة لشراء الخبز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموين ذكية ، وأنه سيتم استخراج بطاقة ذكية مخصصة لشراء الخبز لأي مواطن ليس لديه بطاقة تموينية بدون شروط ، كما أن هناك بطاقات مخصصة لصرف حصص الخبز المجمعة للمستشفيات ودور الأيتام وغيرها بالاضافة إلي الكارت الذهبي الذي بحوزة مفتش التموين المقيم بالمخبز الذي سيقوم ببيع الخبز للمواطنين الذين ليس لديهم اي بطاقات ذكية وأن كل مواطن صاحب بطاقة يوفر في أستهلاك الخبز بالتالي سيوفر في عدد النقاط بالبطاقة وسوف يحصل مقابل هذه النقاط علي سلع غذائية مجانية من البقال التمويني التابع له تتضمن لبن او زبادي او عدس او فول او غيره بالاضافة الي السلع التموينية المخصصة شهريا علي البطاقاة التموينية.

وأكد وزير التموين أن موسم توريد القمح المحلي من المزارعين والتجار سوف يبدأ منتصف الشهر الحالي وأنه سيتم توريد الاقماح ولأول مرة في أجولة خيش يقوم بتوفيرها بنك التنمية وذلك للحفاظ علي الاقماح من الاهدار وأيضا سيتم التخزين في الصوامع أولا ثم الشون الاسمنتية وبعد ذلك للضرورة في شون ترابية والسحب منها فورا والتوزيع علي المطاحن لمنع التخزين في هذه الشون فترة كبيرة.

وقام وزير التموين والمحافظ بتفقد مطحن الشركة العالمية للمطاحن ويبلغ طاقته 148 طن قمح يوميا وذلك للتأكد من جودة الدقيق المنتج الذي يوزع علي مخابز المحافظة والبالغ عددها 1400 مخبز بلدي وطباقي ويبلغ عدد المطاحن بالمحافظة 6 مطاحن منهم أثنين قطاع عام والباقي قطاع خاص وتبلغ حصة المحافظة من الدقيق المدعم حوالي 34 ألف طن دقيق بما فيها حصة المستودعات

كما قام الدكتور خالد حنفي واللواء أبراهيم حماد محافظ أسيوط بتفقد مخبز لإنتاج الخبز المدعم بطاقة 8800 رغيف يوميا وتأكد من جودة الخبز وأيضا مستودع بوتاجاز بطاقة 3600 أسطوانة منزلية وتجارية شهريا وذلك بقرية أسكندرية التحرير وكذلك مخبزين نصف ألي أحدهما بمنطقة عرب المدابغ والاخر بقرية الفيمة مركز الفتح وقد أشتكي بعض المواطنين من سوء أنتاج العيش في بعض الافران وقلة عدد الارغفة الموزعة علي المواطنين وقد طلب وزير التموين من رئيس الرقابة والتوزيع التحقيق مع صاحب المخبز المنتج للخبز غير الجيد وزيادة حصة بعض المخابز من الدقيق المدعم لتوفير الخبز للمواطنين

كما تفقد صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الكائنة بالمدينة الصناعية بعرب العوامر مركز أبنوب وتشمل عدد 12 صومعة معدنية بسعة تخزينية أجمالية 60 ألف طن قمح وأيضا شونة خرسانية حديثة مغطاة تسع 7 ألاف طن وتفقد مطحن الوحدة لإنتاج الدقيق الطباقي بالمدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب وفرع المصرية ماركت التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع الرياض بمدينة أسيوط

ا.ش.ا