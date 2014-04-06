الأحزاب تتهم أجهزة الأمن بالتقاعس في أحداث أسوان

طالب عدد من قيادات الأحزاب بمحاسبة المقصرين في أحداث اشتباكات أسوان والتي راح ضحيتها العشرات، وحملوا الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث الدامية وناشدوا العقلاء من قبيلتي «الهلايل والدابودية» تهدئة الأوضاع هناك وطالبوا الحكومة بالقبض على تجار السلاح والمخدرات.

قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، الأحد، إنه تابع بمزيد من الانزعاج الاشتباكات التي اندلعت في محافظة أسوان، وراعه هذا القدر من العنف والدموية في بقعة عرفت طوال التاريخ كواحدة من أهدأ وأنقى ربوع البلاد، ووجه النداء إلى أهل أسوان بحقن الدماء.

وطالب الحكومة بسرعة التحرك على أعلى المستويات المسؤولة لاحتواء الأزمة، والتحقيق العاجل في ملابساتها، إنفاذاً للقانون واطمئناناً للجميع أن الحقوق ستعود لأصحابها، لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة المطلوبة لوقف دائرة العنف.

وطالب حزب المؤتمر برئاسة السفير محمد العرابي، الحكومة بالاهتمام بالأمن العام، خاصة الخصومات الثأرية التي زادت بطريقة ملفتة في صعيد مصر بعد ثورة 25 يناير، نتيجة دخول كميات كبيرة من السلاح.

من جهته ناشد حزب التجمع في بيان له، رئيس الوزراء ووزير الداخلية وحكومة المهندس إبراهيم محلب، بسرعة التدخل لإنهاء المذبحة وحملها مسؤولية سقوط الضحايا من أبناء ومواطني أسوان واتهم وزارة الداخلية ومدير أمن أسوان بتعمد إبعاد رجال الأمن عن مدينة أسوان فور انتهاء زيارة رئيس الوزراء.

وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب يدين أعمال العنف في أي مكان في مصر، خاصة العنف الدامي في أسوان، وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن جزءا من المشكلة يتعلق بتقصير الجهات الأمنية في منع حدوث الكارثة قبل وقوعها، وطالب بسرعة التحرك لعدم تكرار مثل هذه الجرائم نظرا لطبيعة المجتمع والعمل على حدوث تسوية وتحقيق مفصل وتقديم الجناة والمتورطين للمحاكمة، كما طالب الجهات المسؤولة بالإعلان عن الأسباب من خلال جهات تحقيق دون الإسراع في إصدار تصريحات قد تكون غير صحيحة.