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هدوء نسبى بمحيط جامعة الأزهر ومدينة الطلاب بعد تدخل قوات الجيش

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هدوء نسبى بمحيط جامعة الأزهر ومدينة الطلاب بعد تدخل قوات الجيش هدوء نسبى بمحيط جامعة الأزهر ومدينة الطلاب بعد تدخل قوات الجيش

عاودت جامعة اﻷزهر، حالة الهدوء الحذر وخاصة فى محيط المدينة الجامعية لطلاب اﻷزهر للبنين بمدينة نصر، التى شهدت تظاهرة إخوانية منذ قليل، فشلت فى السيطرة على الشارع وقطع طريق مصطفى النحاس بعد تدخل اﻷمن ودفعهم إلى المدينة الجامعية وتبادل التراشق بين الطرفين، أطلقت الشرطة خلاله الغازات، كما حضرت مدرعتان للجيش لتأمين المدينة الجامعية، ووقفتا على بابها لوقف الشغب الطلابى.

فيما عاود فرع طلاب البنين الهدوء بعد مظاهرات شهدها محيط كليتى اللغات والترجمة والتربية واعتزام الشرطة تفريقها لوﻻ تهدئة الطلاب وتفرقهم.
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