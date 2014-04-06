مدير البرنامج القومى للتدريب: زيادة طلب الوظائف على قطاع الخدمات

قال ياسر يحيى مدير البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إنه تم تنظيم أكثر من 12 ملتقى لتوظيف الشباب بدعم من الوزارات المختلفة داخل وخارج محافظة القاهرة.

وأضاف يحيى خلال مؤتمر "فرص عمل.. مستقبل أفضل"، أنه تم التعاون مع أكثر من 417 شركة من شركات القطاع الخاص خلال الملتقيات السابقة لتوفير 96000 فرصة عمل لم يتقدم سوى 37000 شاب وتم قبول 27000 شاب فى عدد من الوظائف المختلفة وهذا رقم ضعيف جدا.

وأشار يحيى إلى أن الإقبال ازداد خلال مؤتمرات التوظيف على قطاع الخدمات ثم القطاع الغذائى ويزداد الطلب على شركات الأمن والحراسات الخاصة، لافتا إلى أنه كمجلس تدريب صناعى يطرح برنامج جديد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى كى تمدها بالباحثين عن فرصة عمل للشباب، كما يتم تدريب الشباب من خلال مراكز التدريب المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية.