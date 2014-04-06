محافظ القاهرة يفتتح نفق مشاة بالقطامية بتكلفة 45 مليون جنيه

افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الأحد، نفق مشاة أسفل الطريق الدائري بالقطامية لخدمة أهالي المنطقة المحيطة وتأمين حركتهم، بتكلفة حوالي 45 مليون جنيه.

وأعلن محافظ القاهرة، عن طرح المحافظة لمزايدة كبيرة لإنشاء 25 كوبري مشاة جديد على عدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، لحل المشاكل المرورية وتأمين مسارات المشاة على الطرق السريعة.

وأوضح أن إنشاء النفق جاء في إطار خطة الدولة لإنشاء سلسلة من الأنفاق والكباري التي قررت المحافظة إقامتها أسفل الطريق الدائري منها ما هو مخصص للمشاة أو للسيارات، مشيراً إلى أنه قد تم افتتاح نفق مشاة بالقرب من «كارفور» بمنطقة مجمع المدارس العام الماضي.

وأضاف أن تكلفة إنشاء النفقين معا 55 مليون جنيه، مشيراَ إلى أنه تم اختيار موقع هذا النفق بعناية لتحقيق الأمان للمواطنين في عبور الطريق، خاصة بتلك المنطقة المكتظة سكانياَ والرابطة بين حيى البساتين والمقطم والتي تضم أيضا مجمع من الجامعات الخاصة بالمنطقة الاستثماري.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة تصميم وتنفيذ النفق والعمل على راحة المواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير سلالم كهربائية متحركة ومصاعد لخدمة المعاقين، كما أنهم بصدد وضع حجر أساس لنفق جديد بمدينة الزهراء خلال الأسبوع المقبل.