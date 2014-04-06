حزب “النور” كلمة السر فى انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية

لعب حزب النور السلفى بالمنوفية دور بارز فى إنتخابات نقابة المهندسين بدعم ملحوظ للقائمة الوطنية الموحدة من خلال حشد كل من المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور والمهندس أسامة عبد المنصف أمين الحزب أنصارهم لتصويت للمرشح شبل ضحا ضد منافسه وفيق عزت المحسوب على نظام الحزب الوطنى المنحل.

نتيجة الاصوات حصل المهندس شبل ضحا مرشح القائمة الوطنية الموحدة المدعوم من حزب النور على 454 صوتا مقابل حصول ووفيق عزتعلى 419 صوتا مرشح قائمة تيار الاستقلال بفارق 35 صوت على الرغم من فوز قائمة تيار الاستقلال بـ 8 مقاعد بمجلس النقابة الفرعية وفوز القائمة الوطنية الموحدة بـ6 مقاعد مما يؤكد دعم حزب النور وقدرته على التأثير فى نتيجة الانتخابات.

ومن جانبه أكد وفيق عزت أن اليوم الثانى للانتخابات بالمنوفية شهد دعم كبير من حزب النور وقياداته للمرشح المنافس مما رجح كفته ، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون مختلفة فى جولة الإعادة بعد اسبوعين على منصب النقيب.