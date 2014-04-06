نقيب مهندسين سوهاج : حق النقد مكفول للجميع وانا نقيب لكل المهندسين

أكد المهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بمحافظة سوهاج لوكالة اونا ، في اول تصريحات له كنقيب للمهندسين ، ان العمل الجاد والمخلص الذي لا يحركه الا ضمير المهندس وان لم شمل المهندسين وخلق جو من التألف لا يحكمه الا صالح العمل ومتطلباته اهم المباديء الاساسية للعمل للنقابة الفرعية بمحافظة سوهاج خلال الفترة المقبلة.

وقال الزغاوي ان النجاح الساحق الذي حققه تيار الاستقلال يلقي عليه بمسئولية تبني مشاكل وهموم المهندسين وفتح ملفات كثيرة كانت معطله بسبب عدم الرضا والاستقرار الذي كانت تعيشه النقابة في الفترة السابقة وياتي في مقدمتها ملف الصحة ومعاش المهندسين وعلاقة المهندس بالمقاول وابدي النقيب الجديد استعداده وتقبله للنقد البناء من كل اعضاء النقابة بدون استثناء وان يكون هذا النقد في مصلحة النهوض بالمهندسين وتقويم المسار اولا باول وتحقيق الطموحات التي ياملها كل عضو في الجمعية العمومية .

ومن ناحية اخري ابدي اعضاء المجلس الجديد بسوهاج عزمهم الشديد في تبني وحل مشاكل المهندسين بالتنسيق مع النقابة العامة من خلال مجلس يحظي بتوافق كبير بالجمعية العمومية .