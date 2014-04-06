محافظ الفيوم يشارك في حملة نظافة بالمحافظة

بناء علي اجتماع الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مع العديد مع القوي الحزبية والشبابية يوم الخميس الماضي نحو مشاركة كافة القوي المجتمعية في مجال نظافة المدن والقري والأحياء بمحافظة الفيوم والارتقاء البيئي بها حيث تم الاتفاق علي مشاركتهم الفعالة مع مسئولي حي غرب للإرتقاء بهذا الحي وبالرغم من عدم تواجد هذة القوي في الوقت المتفق عليه.

وشارك محافظ الفيوم والمسئولين التنفيذيين بإزالة كافة التعديات علي حرم الطريق والميادين والأرصفة حتي تم ازالتها كاملة.

كما أعطي المحافظ تعليماته بتحويل تقاطع شارع المشتل بشارع الحديقة الدولية بحي غرب والذي كان يستعمل كمقلب للقمامة الي حديقة تتوسط هذه التقاطعات.