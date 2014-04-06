أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الفيوم يشارك في حملة نظافة بالمحافظة

Google+ Print
محافظ الفيوم يشارك في حملة نظافة بالمحافظة محافظ الفيوم يشارك في حملة نظافة بالمحافظة

المحافظ أثناء الحملة

بناء علي اجتماع الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مع العديد مع القوي الحزبية والشبابية يوم الخميس الماضي نحو مشاركة كافة القوي المجتمعية في مجال نظافة المدن والقري والأحياء بمحافظة الفيوم والارتقاء البيئي بها حيث تم الاتفاق علي مشاركتهم الفعالة مع مسئولي حي غرب للإرتقاء بهذا الحي وبالرغم من عدم تواجد هذة القوي في الوقت المتفق عليه.

وشارك محافظ الفيوم والمسئولين التنفيذيين بإزالة كافة التعديات علي حرم الطريق والميادين والأرصفة حتي تم ازالتها كاملة.

كما أعطي المحافظ تعليماته بتحويل تقاطع شارع المشتل بشارع الحديقة الدولية بحي غرب والذي كان يستعمل كمقلب للقمامة الي حديقة تتوسط هذه التقاطعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا