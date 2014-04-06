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” السيسي رئيسى ” تسلم 5500 توكيل للحملة الرئيسية بالقاهرة

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” السيسي رئيسى ” تسلم 5500 توكيل للحملة الرئيسية بالقاهرة ” السيسي رئيسى ” تسلم 5500 توكيل للحملة الرئيسية بالقاهرة

مكاتب الشهر العقاري بالمنوفية

 

توافد المئات من أهالى محافظة المنوفية على مكاتب الشهر العقارى فى مراكز المحافظة لتحرير التوكيلات لمرشحى الرئاسة حيث تم زيادة أجهزة الحاسب الالى بمقر الشهر العقارى الرئيسى بشبين الكوم لاستيعاب التزاحم والتوافد على عمل التوكيلات .

وقال محمد السرسى منسق حملة السيسى رئيسى بالمنوفية أنه تم جمع نحو 15 الف توكيل للمشير عبد الفتاح فى مراكز المحافظة وتم تسليم نحو 5500 توكيل رسمى لمقر الحملة الرئيسية بالقاهرة للسفير محمد كارم .

وأضاف أن هناك محاولات لاحتواء الازمة بين كافة التيارات المؤيدة للسيسي لمنع الخلاف على جمع التوكيلات حيث كان هناك مباردة باسم ” الحملة الشعبية الموحدة ” لضم كافة الاطياف المؤيدة للسيسى ومنها ” السيسى رئيسى وكملك جميلك وبامر الشعب ومستقبل وطن ” من خلال مكتب واحد للجميع وسيتم الاعلان عن تشكيلها بالمنوفية خلال الايام المقبلة .

وقال محمد أبو حبيبة مسئول العمل الجماهيرى بحملة حمدين صباحى بالمنوفية أنه سيتم تنظيم وقفة غدا فى العاشرة صباحا امام مكتب الشهر العقارى النوذجى بشبين الكوم لجمع توكيلات لصباحى بحضور حسن شاهين عضو الحملة المركزية لدعم صباحي بالقاهرة وعدد من اعضاء الحملة المركزية .

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