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22 بحث بمؤتمر “نحو آفاق جديدة فى تربية الطفل” بكلية رياض الأطفال بالمنيا‎

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22 بحث بمؤتمر “نحو آفاق جديدة فى تربية الطفل” بكلية رياض الأطفال بالمنيا‎ 22 بحث بمؤتمر “نحو آفاق جديدة فى تربية الطفل” بكلية رياض الأطفال بالمنيا‎

كلية رياض اطفال جامعة المنيا

افتتح ، اليوم ، المؤتمر الدولى الأول لكلية رياض الأطفال بجامعة المنيا بعنوان (نحو آفاق جديدة فى تربية الطفل) والمقام تحت رعاية الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة والدكتور نبيل السيد حسن عميد الكلية ورئيس المؤتمر حضر الافتتاح الدكتور جابر زايد بريشه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ،و بمشاركة 22 بحثاً وحضور لأكثر من 500 مشارك.

ناقش المؤتمر 22 بحثاً من خلال 3 محاور ضمت مناهج رياض الأطفال ، وعلم النفس ، وأصول وإدارة رياض الأطفال وذلك فى 3 جلسات الأولى رأسها الدكتور حسن سيد شحاته رئيس شرف الجمعية العلمية للتربية والثقافة ومقررها الدكتور زين محمد شحاته بمشاركة 7 أبحاث فى مناهج الطفل ، والجلسة الثانية عقدت برئاسة الدكتورة زينب درديرى علام ومقررتها الدكتورة ماجدة هاشم بخيت حيث ناقشت 7 أبحاث فى العلوم النفسية ، والجلسة الثالثة عقدت برئاسة الدكتور جابر محمود طلبه ومقرر اللجنة الدكتور سامح جميل عبد الرحيم عن أصول وإدارة رياض الأطفال بمناقشة 3 أبحاث .

وعلى هامش الافتتاح قام الدكتور نبيل السيد حسن بتكريم رموز وضيوف المؤتمر .

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