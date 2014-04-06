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الأهلي يواجه مصر المقاصة في الجولة الـ 11 المؤجلة من الدوري الممتاز

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الأهلي يواجه مصر المقاصة في الجولة الـ 11 المؤجلة من الدوري الممتاز الأهلي يواجه مصر المقاصة في الجولة الـ 11 المؤجلة من الدوري الممتاز

 

النادى الأهلى

يواجه النادي الأهلي، مساء اليوم، نظيره المقاصة في الجولة الـ 11 المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول المجموعة الأولي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المقاصة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

و اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محمود عاشور حكما للمباراة ويعاونه كلا من شريف صلاح وتحسين ابو السادات، ورمضان محمود حكما رابعا.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي:

حراسة المرمي: شريف اكرامى – أحمد عادل – مسعد عوض .

الدفاع : سعد سمير – محمد نجيب –أحمد فتحى – سيد معوض – رامى ربيعه – صبري رحيل – أحمد شديد .

وسط الملعب : حسام عاشور – موسى ايدان– أحمد نبيل مانجه – عبد الله السعيد – شهاب أحمد .

الهجوم: عمرو جمال – جدو – أحمد رؤوف– تريزيجيه – كريم بامبو.

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