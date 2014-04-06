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"قومى المرأة" يتضامن مع "هالة المسيرى" ضد بنك الاستثمار القومى

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"قومى المرأة" يتضامن مع "هالة المسيرى" ضد بنك الاستثمار القومى "قومى المرأة" يتضامن مع "هالة المسيرى" ضد بنك الاستثمار القومى

أعلن المجلس القومى للمرأة عن مساندته لـ هالة المسيرى، المحامية بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، بصفتها مواطنة مصرية تعرضت لظلم واضطهاد بين فى عملها، أدى إلى حرمانها من حقوقها المالية، وأضرها نفسياً، حيث تم منعها من التوقيع بالحضور والانصراف فى أيام العمل بدءاً من 6 مارس 2014 بقصد إثبات تغيبها واستصدار قرار بفصلها مستقبلاً ووقف جميع مستحقاتها المالية، رغم تواجدها بصفة منتظمة فى عملها فى الإدارة القانونية.

وعبر المجلس، فى بيان له، اليوم الأحد، عن شكره للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، واستجابته لمطلب هالة المسيرى بإعادة صرف الحوافز الشهرية بعد أن تم منعها لمدة خمسة أشهر بدءاً من نوفمبر 2013 حتى فبراير 2014.
> كما دعا وزير التخطيط إلى النظر فى التظلم الذى قدمته هالة المسيرى، وتلبية أهم مطالبها بإعادة بصمة التوقيع الخاصة بالحضور والانصراف والحفاظ على مهنتها فى البنك إعمالاً لصحيح القانون.

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