زواج النجمة Taylor Armstrong بعد انتحار زوجها بـ3 أعوام

تزوجت نجمة التلفزيون الأمريكية Taylor Armstrong من خطيبها المحامي John Bluher يوم الجمعة في حفل زفاف، أقيم على أحد شواطىء ولاية لوس أنجلس.

وعبّرت نجمة مسلسل "Real Housewife of Beverly Hill" البالغة من العمر 42 عاماً، عن سعادتها بزواجها من صديقها المفضّل، في حين إنّها لم تتوقع استرجاع هذه السعادة، بعد حادثة انتحار زوجها الأول Russell Armstrong في العام 2011.

ولقد تعرّفت Taylor على Bluher البالغ من العمر 56 عاماً، في العام 2011 عندما وكّلته كمحامٍ بانجاز المعاملات التي تتعلق بوفاة زوجها الأول، ونشأت بعدها بينهما علاقة صداقة قويّة، أدّت إلى إعلان خطوبتهما في صيف 2013.

ولقد حضر الاحتفال حوالي 120 شخصاً، كما اصطحبت النجمة معها ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام.

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