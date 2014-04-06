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إحباط محاولة ترويج 5 آلاف قرص مخدر بالمنيا‎

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إحباط محاولة ترويج 5 آلاف قرص مخدر بالمنيا‎ إحباط محاولة ترويج 5 آلاف قرص مخدر بالمنيا‎

اقراص مخدرة_ أرشيفية

أحبطت أجهزة الأمن بالمنيا , محاوله ترويج 5 الأف قرص مخدر , تم ضبطهما بسيارة يستقلها عاطل ومدرس بمركز سمالوط .

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا , إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط ، يفيد ضبط كلاً من خالد “م.ع ” 33 سنة مدرس , ومحمد “م . ت ” 33 سنة عاطل , مقيمان بقرية قلوصنا وبحوزتهما 5000 قرص من عقار الترامادول والتامول المخدر “بقصد الأتجار” , وذلك أثناء إستقلالهما السيارة رقم 4327 2 ملاكي المنيا .

وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار , و حرر عن الواقعه المحضر اللازم , وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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