من الأجمل بتصاميم Donna Karan؟

عرفت المصمّمة Donna Karan بلمساتها الأنيقة التي تزيّن إطلالات النجمات في كلّ حفل من حفلات السجادة الحمراء، حتى أصبحت النجمات تتنافس على ارتداء تصميماتها المميّزة لتحجز لهنّ مكاناً على رأس قائمة أكثر النجمات أناقة .

بالنظر إلى تصميمات Donna Karan في إطلالات النجمات، لا يُمكن أن يخفى علينا عشقها للّون الأبيض، إذ طغى هذا اللون على معظم الإطلالات، ومنها: الفستان الجميل الذي ظهرت به Hailee Steinfeld في حفل Met Ball والإطلالة التي اختارتها Emmy Rossum في الحفل نفسه، بالإضافة إلى إطلالة الحفل الملكية التي شاهدناها من Kim Kardashian . كذلك أبدعت من خلال إظهار الجانب الكلاسيكي من كلّ سيدة ترتدي الفستان الأسود، كما في إطلالة النجمة الأنيقة Emilia Clarke وHolland Roden .

ظهر توقيع Donna Karan في عدد من الإطلالات الجميلة مؤخّراً، منها إطلالة Shailene Woodley بفستان انسيابي جميل باللون الأحمر، وإطلالة Sofia Vergara بفستان فضيّ برّاق في حفل SAG Awards، بالإضافة إلى إطلالة Camila Alves بفستان أصفر ذي تصميم جميل للغاية.

شاهدي معنا كيف تألقت النجمات بتصميمات Donna Karan، واختاري الأجمل من بينهنّ.



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