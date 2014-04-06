زوجة أزار تحسم انتقاله إلى سان جيرمان

أ ش أ - أعلن إدن أزار لاعب تشيلسي، أنه سيخول زوجته فى اتخاذ القرار المتعلق بمسألة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وربطت الأنباء فى الأسابيع الأخيرة بين اللاعب الدولى البليجكى وعملاق الدورى الفرنسى حيث تردد أن المسؤولين فى سان جيرمان مستعدون لدفع مبلغ ضخم مقابل ضم أزار.

كان جوزيه مورينيو مدرب البلوز قد قال مازحا فى الأسبوع الماضى أنه لن يسمح برحيل أزار وزميله أوسكار عن ستامفورد بريدج لأى ناد، إلا إذا دفع 300 مليون جنيه استرلينى مقابل شرائهما، وذلك فى مؤشر واضح على أنه ليس مستعدا للتفريط فى أى منهما.

غير أن أزار أثار مزيدا من الشائعات حول قرب رحيله عن تشيلسى حيث أوضح استعداده للرحيل عن النادى، مؤكدا أنه سيستجيب لرغبات زوجته فى هذا الأمر.

وقال النجم الذى يبلغ من العمر 23 عاما فى تصريحات أدلى بها " إذا قالت لي زوجتى حبيبى أريدك أن تذهب إلى باريس سان جيرمان، فسوف أضع ذلك حتما فى اعتباري".