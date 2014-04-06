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أجويرو: أنا وسواريز 2 ميسي في إنجلترا

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أجويرو: أنا وسواريز 2 ميسي في إنجلترا أجويرو: أنا وسواريز 2 ميسي في إنجلترا

أشاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بلويس سواريز نجم ليفربول، مشبها ما يقدماه هذا الموسم بأداء مواطنه ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

سواريز يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، فيما سجل أجويرو 15 هدفا ولكنه خاض 17 مباراة فقط بسبب إصابته التي تعرض لها مؤخرا.

الأداء الذي يقدمه أجويرو وسواريز دفع الصحف الإنجليزية لتشبيه المنافسة بينهما بالمنافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال أجويرو لموقع "فور فور تو": "أفضل أن أقول أننا 2 ميسي في إنجلترا، بدلا من أن نكون ميسي ورونالدو".

وأوضح "أعني أنني أفضل أن أكون ميسي لأنني أرجنتيني، ولكن سواريز أيضا من أمريكا الجنوبية ويحب المهارات في كرة القدم.. لذلك لماذا لا نكون نحن الاثنين ميسي؟".

وامتدح أجويرو مواطنه ميسي الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية، مشيرا إلى أنه يمتلك القدرة على قيادة الأرجنتيني للتتويج بمونديال 2014 في البرازيل.

وأضاف "ميسي لاعب رائع فهو يجعل كرة القدم الأسهل، فاللعب بجوار أفضل لاعب في العالم أمر مميز".

وأتم "فهو يحل أي مشكلة تواجهنا في الملعب، ولذلك يستطيع أن يكون جزء كبيرا من الفوز بكأس العالم".

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