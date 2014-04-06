' عقوبة الفيفا على برشلونة محزنة '

أ ش أ - أعلن مارك بارترا نجم برشلونة أن العقوبة التى وقعها الاتحاد الدولى لكرة القدم على النادى بحرمانه من إجراء أى تعاقدات حتى صيف عام 2015 تشعره بغصة فى حلقه، بينما تعهد اللاعب الأرجنتينى خافيير ماسكيرانو بأن برشلونة سوف يتمكن من إثبات جدارته حتى على الرغم من هذه العقوبة الموقعة عليه

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ويعد بارترا وماسكيرانو هما أول لاعبين من برشلونة يعلقان على هذه العقوبة التى جرى توقيعها على النادى الكتالونى يوم الأربعاء الماضى.

وقال بارترا الذى يبلغ من العمر 23 عاما " إننى أشعر بغصة فى حلقى حيث أرى أننا تعلمنا الكثير من القيم والأخلاقيات هنا فى برشلونة ولذا فإننى أرى أن هذه العقوبة تعد ظالمة وليس لها أى أساس بالنسبة لنا".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا القرار سيمثل فرصة كبيرة بالنسبة له حيث أن النجم كارليس بيول يتجه للرحيل عن النادى الصيف القادم ، قال اللاعب الشاب " إننا سنرى ما سيحدث غير أننى أؤكد أننى سوف أسعى دائما إلى تقديم أفضل ما لدى وإثبات جدراتى ضمن الفريق " .

من جانبه ، أصر ماسكيرانو على أن النادى سوف يركز على كرة القدم ويعمل على تجاهل هذه العقوبة وقال " إننا سوف نركز كل اهتمامنا على اللعبة ذاتها ونحاول أن نتناسى هذه النكسة والتأثيرات التى ستترتب عليها بالنسبة للفريق".