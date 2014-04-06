موراتا يهدي هدفه في سوسيداد لخيسي

إفي - أهدى ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد الإسباني الهدف الذي سجله في مرمى ريال سوسيداد أمس السبت في الليجا لزميله في الفريق وصديقه خيسي المصاب.

وسجل موراتا الهدف الرابع والآخير لفريقه في مرمى ريال سوسيداد قبل أن يرسم الرقم 20 بيديه، القميص الذي يرتديه خيسيه.

وخضع خيسي الجمعة لعملية جراحية جديدة في الركبة اليمنى بإحدى مستشفيات مدينة أوجسبورج الألمانية، بعد أن أصيب بورم في الركبة التي كان قد خضع لجراحة فيها، فضلا عن حمى.

وأصيب المهاجم الصاعد يوم 18 مارس الماضي في الدقائق الأولى من لقاء إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام شالكه الألماني بملعب (سانتياجو برنابيو)، بعد تدخل من المدافع البوسني الألماني سياد كولاسيناك.