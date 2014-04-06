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إبن بيكيه ' يصوت ' نيابة عنه في استفتاء تجديد ملعب برشلونة

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إبن بيكيه ' يصوت ' نيابة عنه في استفتاء تجديد ملعب برشلونة إبن بيكيه ' يصوت ' نيابة عنه في استفتاء تجديد ملعب برشلونة

إفي - استغل مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه غيابه عن مباراة فريقه أمام ريال بيتيس للاصابة للمشاركة في الاستفتاء حول تجديد ملعب كامب نو، معقل النادي الكتالوني.

وكشفت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن ميلان، نجل بيكيه من علاقته بالنجمة الكولومبية شاكيرا هو الذي وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق.

وأقر 72.36% من أعضاء النادي الكتالوني تجديد الكامب نو، المشروع الذي سيتم على مراحل بين مايو/آيار 2017 وفبراير 2021.

ويفتقد برشلونة جهود بيكيه بعد اصابته بشرخ في الفخذ الأيمن في مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

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