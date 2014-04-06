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حارس ريال مدريد السابق يحرم ميسي من تسجيل 21 ركلة جزاء متتالية

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حارس ريال مدريد السابق يحرم ميسي من تسجيل 21 ركلة جزاء متتالية حارس ريال مدريد السابق يحرم ميسي من تسجيل 21 ركلة جزاء متتالية

إفي - كشفت تقارير إخبارية أن ركلة الجزاء التي أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس في الليجا أمس هي الأولى من نوعها بعد أن تمكن من تسديد 20 ضربة جزائية متتالية.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن اهدار ركلة الجزاء هذه حرم ميسي من الاقتراب من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الهولندي رونالد كومان، الذي سجل 25 ركلة جزاء بشكل متتالٍ.

وقبل معادلة رقم كومان، على ميسي أن يتجاوز رقمي كل من المجري لادسيلاو كوبالا والإسباني رافائيل مارانيون بـ23 ركلة جزاء متتالية، ورقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الذي نجح في تسجيل 22 ركلة جزاء بشكل متتالٍ.

وفاز برشلونة على ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي احتسبت خلالها ركلتا جزاء سجل ميسي إحداها وتصدى الحارس أنطونيو أدان للثانية قبل أن يتابعها "البرغوث" ويضعها في مرمى بيتيس، ليحافظ بذلك البرسا على وصافة المسابقة برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

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