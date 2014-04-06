أحمد بن حميد النعيمي يفتتح فندق «عجمان سراى»

افتتح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية مساء أمس فندق " عجمان سراى " التابع لـ " ذا لوكشرى كوليكشن " لمجموعة ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات.

حضر حفل افتتاح الفندق عدد من الشيوخ ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية في عجمان سفراء و قناصل الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة بجانب عدد من الفعاليات الاقتصادية الوطنية وكبارالمسؤولين.

وتجول الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ومرافقوه في بهو الفندق واطلعوا على المرافق الصحية والخدمية والترفيهية كافة التي يتميز بها الفندق الذي يحمل الطابع العربى ويتيح لنزلائه التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة على شاطئ عجمان إضافة إلى أحواض سباحة وحدائق ومتنزهات وشواطىء.

وأبدى النعيمي إعجابه بتصميم الفندق وروعته الهندسية المعمارية المميزة.. معتبرا أنه إضافة جديدة لسلسلة الفنادق والمنتجعات الفاخرة في الإمارات عموما وإمارة عجمان على وجه الخصوص مما يسهم في تعزيز قطاع السياحة وإزدهاره في الدولة.

وهنأ ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشئون المالية والإدارية ستاروود العالمية و فندق عجمان سراي على المشروع الحضاري السياحي مرحبا برجال الأعمال والشركات الاستثمارية العالمية التي تتخذ من الدولة مركزا إقليميا لإطلاق أعمالها وتطوير استثماراتها .

وأكد الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات وقوانينها الاستثمارية والتجارية ومؤسساتها الوطنية في الأوساط المالية والتجارية العالمية إضافة إلى التسهيلات اللوجستية التي تتمتع بها هذه الشركات والأفراد بجانب الأجواء الآمنة التى تتمتع بها الدولة.

ويتميز " فندق عجمان سراي " بهندسة معمارية عربية وتصميم داخلي مستمدين من تصميم القصور وهندستها ومستوحى من جمال الطبيعة الآسر في إمارة عجمان إضافة إلى تصميم داخلي عصري وأنيق يتجسد في رسوم المشربيات وبلاط الزليج والباحات المزينة بالمساحات الخضراء والواحات المغلفة بالسكينة وشلالات المياه الرقيقة التي تعزف سمفونية مهدئة.

ويضم الفندق / 205 / غرف وأجنحة مزودة جميعها بتجهيزات عصرية ويتميز العديد منها بشرفات خارجية فسيحة تطل على أجمل مناظر الخليج العربي بجانب خمسة مطاعم وردهات.

ويقع الفندق الجديد بمحاذاة الشاطئ وهو قريب من كل من مطاري دبي والشارقة الدوليين. وبهذا الافتتاح تكون شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات قد وسعت نواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تشغل حاليا / 23 / فندقا ومنتجعا ومن بينها الفنادق والمنتجعات التابعة لـ " ذا لكشري كولكشن ".

وأعرب غيدو دي وايلد نائب الرئيس الأول المدير الإقليمي لشركة ستاروود للفنادق والمنتجعات عن سعادته بدخول ستاروود إلى إمارة عجمان وافتتاح فندق عجمان سراي..مشيرا إلى أن هذه الخطوة الهامة ترسخ مكانة الشركة في دولة الإمارات حيث توفر فنادق ومنتجعات ذا لكشري كولكشن للزوار تجارب فريدة من نوعها .

من جهته قال ميكيلي فرينياني مدير عام فندق عجمان سراي إن الفندق يعتبر ملاذا شاطئيا رائعا وهو أول منتجع من لكشري كولكشن يطل على الشاطئ في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن مجموعة ذا لكشري كولكشن تجمع تحت مظلتها أكثر من / 85 / فندقا من أفخم الفنادق في العالم تنتشر في/ 30 / بلدا وتقدم أرقى الخدمات الفندقية والتسهيلات الفخمة والتجارب الثقافية المتميزة.

ويعتبر فندق عجمان سراي رابع فندق للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط بجانب منتجع وسبا المها الصحراوي وغروفنور هاوس دبي وشيراتون الكويت.

وتعمل العلامة على توسيع نطاق تواجدها في المنطقة من خلال فندق غراند هيلز في بيروت لبنان المقرر افتتاحه العام الجاري وفندق المنارة في العقبة الأردن المقرر افتتاحه عام 2016.