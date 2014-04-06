فوز قائمة “المهندس أولاً” فى انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية

جاءت نتائج فرزانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية فوزقائمة “المهندس أولاً” الداعمة لتيار الاستقلال بجميع المقاعد، وذلك بعد إجراء الانتخابات داخل 50 لجنة داخل نادى نقابة المهندسين بطلخا وكان يحق لـ 30 ألف و400 ناخب من الجمعية العمومية التصويت.

وفاز المهندس عادل الغزالي، رئيس قطاع الأعمال التكيميلية بشركة المقاولون العرب بمقعد النقيب بـ 52 % من إجمالي الأصوات وفاز جميع مرشحى القائمة.

وكانت قد شهدت انتخابات نقابة المهندسين بطلخا بمحافظة الدقهلية فى يوميها إقبالاً متوسط قبل غلق باب الإدلاء بالأصوات.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتواجد الأمنى المكثف وغلق الطرق المؤدية إلى النقابة أمام السيارات وفتحها للمارة فقط لتأمين عملية الانتخابات مع وضع تشكيلات أمنية بالقرب من مقر النقابة.