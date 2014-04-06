مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالمحلة

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار قادم من المنصورة إلى طنطا أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة الشون بالمحلة .

تلقى مأمور قسم ثان المحلة الكبرى إخطارًا من مستشفى المحلة العام بوصول “محمد علي” مقيم بشارع سكة زفتى بدائرة القسم مصابًا بكسور وجروح وكدمات متعددة بالجسم ووفاته .

وتبين من تحريات النقيب محمد هاشم الضابط بوحدة مباحث القسم أنه أثناء عبور المذكور مزلقان الشون بدائرة القسم اصطدم به القطار رقم 66 القادم من المنصورة إلى طنطا وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر المحضر 1951 جنح قسم ثان المحلة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة.