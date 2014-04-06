نجوم السيرك القومي يمثلون مصر في مهرجانات دولية بكوريا الشمالية وتايلاند

يسافر وفد من نجوم السيرك القومي ـ التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان القدير عماد سعيد ـ غدا الاثنين إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في مهرجان “الربيع” الدولي الذي يقام في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري.

وأوضح رئيس البيت أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 20 دولة أوروبية، وتعد مصر هى الدولة العربية الوحيدة المشاركة بالمهرجان، مشيرا إلى أنه تجرى الآن إجراءات مشاركة فناني السيرك في مهرجان “تايلاند” للأكروبات يومي 26 و27 أبريل ومرشح لها لاعب التوازن الفنان “محمود التلباني”.

ويقول الكابتن عادل رضا مدير عام السيرك القومي ورئيس الوفد، إن الوفد المشارك في مهرجان كوريا سيشارك بثلاث فقرات هم “المطبخ المصري والحربة الصينية” ويقدمهما الثنائي الفنانان محمد النوبي وإيهاب واصفي، أما الفقرة الثالثة وهى فقرة البلانسات الهوائية ويقدمها الفنان أحمد ياسين.

ا.ش.ا