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وضع نقطة شرطة داخل جامعة السويس لمواجهة شغب الإخوان

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قام اللواء حسن عيد حكمدار مديرية أمن السويس بزيارة جامعة السويس صباح اليوم وكان في إستقباله الدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة والعقيد أشرف عبد العزيز زكي مدير الأمن الإدارى بالجامعة ، حيث تم الإتفاق علي موقع لتمركز نقطة شرطة بأسوار الجامعة لمواجهة أى شغب إخواني أو عنف من قبل الطلاب قد تعطل سير العملية التعليمية.

قالت مني سبيتان مدير العلاقات العامة بالجامعة عبر بيان إعلامي أنه يتم حاليُا إعداد نقطة الشرطة بمعرفة الجامعة وليكن نواه للحماية والدفاع عن المنشآت وبمثابة نقطة إتصال مع قوات الأمن في حالة الطواريء والأزمات.

كانت جامعة السويس شهدت الأسبوع الماضي وقبل الماضي مظهرات محدودة لأنصار تنظيم الإخوان مما أدى لحدوث اشتباكات وإصابة طالب بسبب الهتافات المعادية ضد الجيش والشرطة.2

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