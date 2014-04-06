حضّري "السباغيتي" مع السلطانة خديجة

تفضل النجمة التركية سلمى أرغتش التي اشتهرت بشخصية السلطانة خديجة في مسلسل "حريم السلطان" الاطباق الإيطالية بشكل خاص، ولذلك يقدّم لكِ "سيدتي نت" طبق "السباغيتي" كما تفضله السلطانة.

المقادير:

-120 غراماً من "السباغتي"

-حبتان من الروبيان

-100 غرام من الفطر

-100 غرام من صلصة البندورة

-5 غرامات من الريحان (الحبق)

-40 ملليلتراً من زيت الزيتون

-50 غراماً من جبن "البارميزان"

-20 غراماً من الثوم

- 5 غرامات من الملح والفلفل

- 5 غرامات من البقدونس

طريقة التحضير:

1- في قدر توضع على النار، يضاف زيت الزيتون، وحين يسخن قليلاً، يقلّب الروبيان فيه. ثم، يوضع في القدر كل من الثوم والفطر وصلصة البندورة.

2- يدع هذا المزيج على نار هادئة، حتى ينضج. بعدها، ينثر الملح والفلفل والريحان.

3- في هذه الأثناء، تسلق "السباغتي" في قدر تحتوي على الماء المغلي المضاف إليه الملح وقليل من زيت الزيتون، وذلك لمدّة 8 دقائق. وحين تنضج، تغسل جيداً وتصفّى.

4- يضاف مزيج الروبيان وصلصة البندورة فوق "السباغتي"، مع الخلط. ويزيّن الطبق بالبقدونس وجبنة "البارميزان"، ويقدّم ساخناً.

نصيحة "الشيف" :

أضيفي الريحان (الحبق) إلى أطباقك المختلفة كالحساء والسلطات والدجاج.

(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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