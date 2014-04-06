سالم الهندي:نحن مستاؤون من راغب ودعوه يغرّد خارج السرب

في دبي وعلى هامش المؤتمر الذي عقدته شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، التقينا بمدير الشركة سالم الهندي وكان لنا معه هذه الدردشة:

علمنا منذ فترة أنه سيقام مؤتمر صحفي للإعلان من خلاله عن انضمام تامر حسني إلى شركتكم وتوقف المشروع، ما الأسباب؟

المشروع لم يتوقف، ولكن تأجل، ونحن مازلنا عند وعدنا بانضمام تامر، وما حصل هو أن تامر التزم بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأميركية، لكن الأمر قائم ونحضر له وسنقوم بالإعلان عنه قريباً.

يشاع مؤخراً، أن عمرو دياب لم يكن يرغب في تجديد عقده معكم إلا بشروط، وكانت تلك الشروط صعبة، ما حقيقة الأمر؟

هذا الكلام غير صحيح، وعلاقتنا بعمرو دياب ممتازة، ولا يوجد هناك أي نوع من الشروط بيننا وبين عمرو، فهو له مكانه خاصة في «روتانا».

راغب يغرد خارج السرب

التقيت مع راغب علامة من قبل فصرّح لي أنكم تتعمّدون استبعاده عن الحفلات وأنه مستاء من شركة «روتانا» وتعاملها، ما ردك على الموضوع؟

كلامه صحيح، ونحن أيضاً مستاؤون منه، وبطبيعة الحال، الأولوية في الحفلات تعود إلى فناني «روتانا» .

هذا هو السبب؟ لأنه ليس من فناني «روتانا» أم هناك شيء آخر؟

لا توجد بيننا أشياء شخصية، لكنه كثير الكلام «ويشوف نفسه فوق مستوى كل الشركات زيادة عن اللزوم» فدعيه يغرد خارج السرب.

لاحظنا في الآونة الأخيرة أنكم تحاولون إعادة الفنانين الغائبين عن الساحة منذ فترة طويلة خاصة في الحفلات؟ وأنكم تنوون اكتساح السوق؟

ضاحكاً. اكتساح من زمان، كلامك صحيح، نحن نقدّم جرعة زائدة؛ لأنه، بصراحة، الأوضاع كانت في حالة ركود خلال الفترة الماضية، بينما الآن نعود مرة أخرى، وإن شاء الله تكون أيامنا كلها حفلات وأفراح.

لماذا لا تتبنون فنانين صاعدين وتركزون على فنانين مخضرمين؟

نحن نحافظ على تجديد العقود بالدرجة الأولى مع الفنانين، ومؤخراً تعاقدنا مع فنانين شباب مثل وليد الشامي، ولا مانع من التعاقد مع فنانين صاعدين إذا سمحت العقود.

من من الفنانين تودون التعاقد معهم؟

أنا كنت معجباً جداً بموهبة محمد عساف، ولكن هناك عقود تربطه مع «إم بي سي» وهذا شيء يجب أن نحترمه، ومن المؤكد أن هناك العديد من الأصوات الجيدة، وإذا سنحت شروط العقود فنحن نرحب بكل موهبة.

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