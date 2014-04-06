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سجّلي اللحظات الحميمة لطفلك

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سجّلي اللحظات الحميمة لطفلك سجّلي اللحظات الحميمة لطفلك

كلّ لحظة في حياة المولود الجديد تشكّل حدثاً للأم.
واليوم، تتدخل التكنولوجيا لتوثيق هذه الذكريات، من خلال تطبيق القصاصات الإلكترونيّ Peekaboo Moments، حيث بإمكانك الدخول إلى عالم "فيس بوك" وإنشاء حساب جديد، تُضيفين إليه التفاصيل الأساسية المتعلقة بطفلك وعلاقتك به، كما الصور، مع مشاركتها حصرياً مع العائلة والأصدقاء.
وعندما تنتهين من تخزين الصور والفيديو والمدوّنات، يُصبح لديك هديّة مميّزة، يُمكنك تصفّحها مع طفلك في نهاية الأسبوع، ولأعوام مقبلة، ستشكّل مصدراً للابتسامة والفرح وأنتما تتذكّران اللحظات الجميلة وكلّ مراحل نموه.
ويُمكن لأفراد العائلة، كالأب والأجداد إضافة الصور والذكريات ومشاركتها مع المعجبين أيضاً، وكذلك إضافة أطفال صديقاتك لمتابعة نموهم وذكرياتهم معاً.
ويتوفّر هذا التطبيق على نظامي iOS وAndroid.

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سيدتي