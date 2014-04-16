أسيوط تبدأ اليوم تطعيم 665 ألف طفل في الحملة القومية لشلل الاطفال



كتب / اكرم هلال

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط استعداد مديرية الصحة والسكان بالمحافظة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستبدأ من غدا الاحد وتستمر لمدة اربعة ايام حتى التاسع من ابريل الجاري مشيرا الى انه تم حصر الأطفال الأقل من عمر خمس سنوات على مستوى المحافظة والمستهدف تطعيمهم والذي يقدر عددهم بحوالي 665 ألف و788 طفل.

وقال "حماد " انه تم تشكيل عدد 1928 فرقة تطعيم متنقلة لتطعيم جميع الأطفال الأقل من عمر 5 سنوات بالمرور من منزل الى منزل بالإضافة الى تشكيل عدد 255 فرقة تطعيم ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال المترددين على هذه المنشآت الصحية سواء المستشفيات العامة او المركزية او الجامعية وكذلك جميع وحدات الخدمة الصحية بالريف والحضر وكذلك تم تجهيز 2015 فرقة متحركة للمرور على المدارس ورياض الاطفال والمنازل . كما تم تحديد عدد المشرفين ب940 للقيام بالحملة على مستوى المحافظة

وأشار احمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط الى انه تم توفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة وجاري تدريب فرق التطعيم والتي ستعمل من 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساءا بالفرق المتنقلة والى الساعة 8 مساءا بالفرق الثابتة واضاف عبد الحميد الى انه تم وضع خطة اعلامية لتعريف المواطنين بالحملة متضمنة "ان هذا التطعيم يعتبر جرعة اضافية بصرف النظر عن الجرعات السابقة ولا يوجد للطعم أي اثار جانبية كما ان التطعيم بالمجان.

شبكةعيونالإخبارية

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