قاضى “أحداث الاتحادية” يمنع الإعلام من حضور جلسات سماع الشهود ويجعلها سرية حفاظاً على الأمن القومى

قررت محكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، منع دخول الصحفيين والإعلاميين جميع جلسات سماع أقوال الشهود في قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان فى “أحداث الإتحادية”، التى دارت فى “الأربعاء الدامى” 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

فوجئ الصحفيون بقيام رجال الأمن بمنعهم من دخول أكاديمية الشرطة لتغطية جلسة سماع أقوال الشهود بالقضية، معللين ذلك بأن القاضى منع دخول الصحفيين الجلسة وأن جلسات المحاكمة ستكون سرية حفاظاً على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومى للبلاد.