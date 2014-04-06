«الطرق» تجري تحديثات تقنية ذكية على تطبيق «وجهتي»

أجرت إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، تحديثات جديدة على تطبيق (وجهتي) بالهواتف الذكية، في إطار سعيها المتواصل التطوير المستمر للخدمات من أجل تلبية احتياجات المتعاملين التي تزداد تنوعاً وطموحاً في الاستفادة القصوى من الأنظمة الذكية للخدمات.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن فوز تطبيق (وجهتي) في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية يُعد محفزاً متجدداً للبحث عن كل ما هو نوعي على الصعيد التقني لخدماتنا، الأمر الذي دفعنا لاستحداث خصائص جديدة على الخدمة، منها قدرة مرتادي المواصلات العامة على استخدام تطبيق (وجهتي) للوصول إلى عناوين الأسماء المـُخزّنة في الهاتف وتحديدها تلقائياً على الخارطة بلمسة واحدة على الاسم من أي مكان يوجد به العميل دون الحاجة إلى العودة لتفاصيل العنوان المسجل بالهاتف.

وأضاف: أن من الخصائص المميزة التي أدخلناها على (وجهتي) إضافة اللغة العربية إلى التطبيق على هواتف آيفون ،فضلاً عن توفير هذه الخاصية قريباً على الهواتف الذكية المستخدمة لنظام ويندوز، حيث يعتبر تطبيق (وجهتي) أول مخطط رحلات باللغة العربية على مستوى العالم، مؤكداً أنه خلال هذه التحديثات تمت مراعاة وجود تصميم المظهر المناسب لهذا التطبيق على شكل السطح البيني لتقنية IOS.7.

وأوضح شاكري، أن عدد تحميلات تطبيق (وجهتي) منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن تجاوز 60 ألف تحميل، الأمر الذي يؤكد ارتفاع نسبة رضا العملاء عن الخدمة عبر إقبال مستخدمي المواصلات العامة على التطبيق باعتباره أداةً فعالة ودقيقة في توفير المعلومات المتعلقة بوسائل النقل وتحديداً في الاستفسار عن مواعيد وأماكن انطلاق الرحلات ووقت الرحلة المستغرق والتعرفة المقررة، فضلاً عن التنبيه في حالة حدوث متغيرات أو تأخير في الخدمة.

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