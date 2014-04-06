إصابة 3 أشخاص بعد اشتعال عربة قطار اصطدم بمقطورة في قنا

أصيب 3 أشخاص بحروق ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، اثر اشتعال النيران بقطار ركاب نتيجة اصطدامه بسيارة بمقطورة في مزلقان مصنع السكر بمركز دشنا .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إشارة بإصطدام قطار بسيارة نقل بدشنا ، حيث كشفت تحريات العميد محمد عثمان مدير المباجث الجنائية أنه أثناء سير القطار رقم 176 ركاب والقادم من القاهرة متجها إلى الأقصر اصطدم بسيارة نقل بمقطورة أثناء عبورها بمزلقان مصنع السكر بمدينة دشنا ، مما تسبب فى اشتعال النيران بجرار القطار و مولد القطار وعربة أخرى .

انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق لمكان الواقعة وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للعربات الأخرى .

وأسفر الإصطدام عن إصابة 3 أشخاص بحروق وتم نقلهم لمستشفي دشنا المركزي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.