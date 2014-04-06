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سقوط قذيفة هاون قرب السفارة الروسية فى حي المزرعة بالعاصمة دمشق

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سقوط قذيفة هاون قرب السفارة الروسية فى حي المزرعة بالعاصمة دمشق سقوط قذيفة هاون قرب السفارة الروسية فى حي المزرعة بالعاصمة دمشق

تعرضت أحياء عدة في العاصمة السورية دمشق لسقوط قذائف هاون استهدف بعضها حيا يضم مراكز أمنية ، وسقطت إحداها قرب السفارة الروسية في حي المزرعة.

ونقلت قناة ” سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الأحد” عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله ” إن قذيفتين هاون سقطا في محيط مبنى الأركان في منطقة الأمويين في دمشق ، كما سقطت قذيفة قرب مبنى السفارة الروسية في المزرعة لم تؤديا إلى وقوع إصابات”.

وتواصل المعارك وعمليات القصف والتصعيد في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ، وفي ريف إدلب حيث واصل مقاتلو المعارضة تضييق الحصار على معسكر وادي الضيف ، أحد آخر معاقل القوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي.

أ ش أ

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