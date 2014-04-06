سقوط قذيفة هاون قرب السفارة الروسية فى حي المزرعة بالعاصمة دمشق

تعرضت أحياء عدة في العاصمة السورية دمشق لسقوط قذائف هاون استهدف بعضها حيا يضم مراكز أمنية ، وسقطت إحداها قرب السفارة الروسية في حي المزرعة.

ونقلت قناة ” سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الأحد” عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله ” إن قذيفتين هاون سقطا في محيط مبنى الأركان في منطقة الأمويين في دمشق ، كما سقطت قذيفة قرب مبنى السفارة الروسية في المزرعة لم تؤديا إلى وقوع إصابات”.

وتواصل المعارك وعمليات القصف والتصعيد في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ، وفي ريف إدلب حيث واصل مقاتلو المعارضة تضييق الحصار على معسكر وادي الضيف ، أحد آخر معاقل القوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي.

أ ش أ