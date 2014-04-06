الوطن الكويتية: سوزان مبارك على شاشة قناة النهار خلال أيام

قالت صحيفة «الوطن» الكويتية، إن مجموعة قنوات «النهار» بدأت في التجهيز لمفاجأة باستضافة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على شاشة القناة خلال الفترة القادمة.

وكشفت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الدكتور مصطفى الفقي الذي يقدم برنامج «سنوات الفرص الضائعة» هو الذي تولى مسئولية إقناع سوزان مبارك بالظهور على شاشة قناة «النهار».

وأضافت المصادر، أنه «أقنعها بالظهور مقابل مليون دولار على مدى حلقتين متتاليتين، وأن سوزان مبارك أبدت موافقة مبدئية بعد أن أقنعها (الفقي) أن الظهور سيكون في صالحها، خاصة أن القناة توافق على أي شروط تضعها».

وأشارت إلى أن «سوزان» وضعت عدة شروط للموافقة على الظهور من خلال شاشة قناة «النهار»، وكان أهمها عدم الحديث عن صحة الرئيس الأسبق «مبارك»، أو الحالة النفسية لأبنائها «جمال» «وعلاء» المحبوسين على ذمة عدد من القضايا، كما طلبت أيضًا عدم الحديث عن مكان إقامتها الحالية، أو أي تفاصيل عن حياتها الشخصية منذ قيام ثورة 25 يناير.

وأوضحت أنها طلبت قراءة الأسئلة والتجهيز للإجابات عليها قبل تسجيل الحلقات بأيام، وأيضًا من شروط سوزان مبارك عدم الحديث عن معيشتها الحالية ومن أين تنفق على حياتها، بالإضافة لعدم الحديث عن أي تفاصيل داخل القصر الرئاسي أثناء ثورة يناير.

وأكدت المصادر أن محاور اللقاء مع سوزان مبارك تقتصر على المشروعات التي قدمتها خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق «مبارك» ومنها «مهرجان القراءة للجميع»، وإنشاء عدد من المدارس، وتطوير مساكن زينهم وغيرها من المشروعات التي قامت بها سوزان مبارك، بالإضافة لكشف بعض الكواليس عن حياتها مع «مبارك» طول فترة حكمه، والحديث عن إنجازاته على المستوى الدولي والإقليمي.