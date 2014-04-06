الجيش الإسرائيلي يهاجم 5 أهداف عسكرية في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف 5 أهداف عسكرية في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على جنوبي إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيانله فجر اليوم الأحد:” أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت بعد منتصف الليل 5 غارات على أهداف عسكرية في قطاع غزة».

وألقى الجيش الإسرائيلي، مسئولية إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

كان المتحدث العسكري الإسرائيلي قال إن طائرات الجيش أغارت مرتين على دفيئات زراعية في محررة «حطين» التي كانت تسمى سابقًا «نتسر حزاني» غرب خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.