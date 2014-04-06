أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش الإسرائيلي يهاجم 5 أهداف عسكرية في قطاع غزة

Google+ Print
الجيش الإسرائيلي يهاجم 5 أهداف عسكرية في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يهاجم 5 أهداف عسكرية في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف 5 أهداف عسكرية في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على جنوبي إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيانله  فجر اليوم الأحد:”  أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت بعد منتصف الليل 5 غارات على أهداف عسكرية في قطاع غزة».

وألقى الجيش الإسرائيلي، مسئولية إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

كان المتحدث العسكري الإسرائيلي قال إن طائرات الجيش أغارت مرتين على دفيئات زراعية في محررة «حطين» التي كانت تسمى سابقًا «نتسر حزاني» غرب خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا