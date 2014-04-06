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استقالة الحكومة فى مالي وتعيين رئيس وزراء جديد

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استقالة الحكومة فى مالي وتعيين رئيس وزراء جديد استقالة الحكومة فى مالي وتعيين رئيس وزراء جديد

قبل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالة حكومة رئيس الوزراء عمر تتام لي فى وقت سابق من مساء أمس السبت .

وأعلنت الرئاسة المالية في بيان لها الليلة الماضية، قبول الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا استقالة رئيس الوزراء عمر تتام لي ، وتعيين موسي مارا، وزير التخطيط في المستقيلة.

وأضاف البيان الذي أذيع خلال التلفزيون الرسمي فى مالى، إن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا عين موسي من أجل تشكيل الحكومة الجديدة دون مزيد من التفاصيل .

ويرى المراقبون في إقالة الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى ثمانية أشهر، أن هذا البلد الإفريقي لا يزال يعاني الانفلات الأمني الذي يتخبط فيه منذ ثلاث سنوات.

وكانت جماعات ارهابية قد احتلت شمال مالي قبل عامين ولا تزال بعض جيوب الارهابيين تعيق العملية التنموية في مالي.
> أ ش أ

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